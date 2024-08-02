Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести

Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле. Число погибших выросло до шести, среди них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— На месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни, — сказали в ведомстве. Погибшим оказался мальчик.

В настоящее время неизвестна судьба трех человек.

Два подъезда жилого дома обрушились в четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Рената Валеева