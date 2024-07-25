Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%

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Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео на YouTube для стационарных компьютеров может быть снижена на 40%. Это нововведение может вступить в силу до конца текущей недели. К концу следующей недели ожидается снижение скорости до 70%.



— До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет, — написал он в своем телеграм-канале.

Неделю назад глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что блокировка видеохостинга YouTube в России в ближайшее время не планируется.

Рената Валеева