В Нижнем Тагиле из-под завалов частично обрушившегося дома извлекли тело четвертого погибшего
Минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома тела еще двух человек — общее количество погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщает МЧС России.
— Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей, — дополняют экстренные службы.
Трагедия произошла накануне днем: в доме № 81 по улице Сибирской произошел взрыв газа, который привел к полному обрушению двух подъездов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.