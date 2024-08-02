В Нижнем Тагиле из-под завалов частично обрушившегося дома извлекли тело четвертого погибшего

Минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома тела еще двух человек — общее количество погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщает МЧС России.

— Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей, — дополняют экстренные службы.

Трагедия произошла накануне днем: в доме № 81 по улице Сибирской произошел взрыв газа, который привел к полному обрушению двух подъездов.

Олег Исаков