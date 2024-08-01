В Татарстане в поселке Сосновый Бор начался ремонт дороги после вмешательства прокуратуры

Фото: Реальное время

После проверки прокуратуры Пестречинского района Татарстана в поселке Сосновый Бор начался ремонт дороги, сообщают в ведомстве.

Выяснилось, что дорога вся в ямах и на ней нет твердого покрытия, что создает помехи как для обычных машин, так и для пожарных, скорой и т. д.

Прокуратура потребовала от руководителя исполкома сельского поселения устранить нарушения. Требование было удовлетворено, и сейчас идет ремонт автомобильной дороги.

Напомним, прокуратура Кайбицкого района Татарстана проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Основанием для проверки стали сообщения в полицию о ДТП из-за диких животных на этой дороге.

Рената Валеева