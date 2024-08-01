Руководителя «Военторга» арестовали по делу о хищении денег в крупном размере

Фото: Максим Платонов

Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов арестован Мещанским судом Москвы по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов.

— Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября, — огласила решение судья.

Павлов будет находиться под стражей до 30 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

