Руководителя «Военторга» арестовали по делу о хищении денег в крупном размере
Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов арестован Мещанским судом Москвы по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов.
— Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября, — огласила решение судья.
Павлов будет находиться под стражей до 30 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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