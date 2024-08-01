В Госдуму внесли законопроект о защите объектов ТЭК от беспилотников

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который позволит подразделениям охраны объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против БПЛА. Документ уже опубликован в думской базе.

Законопроект предлагает расширить действующие меры, позволяющие подавлять сигналы дистанционного управления дронами и их физически уничтожать. В пояснительной записке к документу указано, что современные БПЛА могут продолжать функционировать, используя спутниковую навигацию, что делает необходимым воздействие на навигационные системы дронов с помощью РЭБ.

Кроме того, законопроект предполагает освобождение работников частной и ведомственной охраны от ответственности за причинение вреда при отражении атак БПЛА на охраняемые объекты.

Анастасия Фартыгина