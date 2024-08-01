3 тонны продукта — уничтожить: в Казани осужден «конкурент» агрохолдинга «Вамин»

В Приволжском райсуде Казани вынесли приговор по делу о торговле молочным суррогатом с использованием поддельных этикеток и голограмм агрохолдинга «Вамин». Виновным в использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба признали директора ООО «Гудпродукт» Рустама Зайниева, ущерб от его действий в потерпевшей компании оценили в 6,4 млн рублей, — сообщает журналист «Реального времени».



Уголовное дело против Зайниева возбудили по результатам проверочных мероприятий экономической полиции. В августе 2020 года сотрудники МВД обнаружили на складах в промзоне 3 тонны молочных спредов сливочно-растительного происхождения в 150 коробках с товарными знаками «Вамин», а также 1,5 тысячи пустых коробок «Вамин Татарстан», рулоны голограммы и липкой ленты с такими же знаками. Соглашение на использование этого бренда у Зайниева и его контрагентов не было, исследование показало — маркировка является качественной подделкой и изготовлена в одной из казанских типографий.

К содержимому упаковки вопросов было еще больше. Экспертиза в Центре гигиены и эпидемиологии РТ установила — массовая доля молочного жира в продукте, который выдавали за спред сливочно-растительный, составляет лишь 20,3%, что в 2,5 раза ниже допустимого уровня. Таким образом, химический состав товара признали не соответствующим Техническим регламентам о пишевой продукции и безопасности молочной продукции на территории Таможенного союза.

В суд дело директора «Гудпродукта» пришло по части 3 статьи 180 УК РФ — незаконное использование товарного знака в составе группы, однако суд посчитал существование группы не доказанным и квалифицировал действия обвиняемого по более мягкой части 1 той же статьи.

Зайниев вину категорически отрицал, уверял, что торговал продукцией молкомбината из Пермского края, а коробки татарстанского холдинга использовал лишь для придания товарного вида продукту, поскольку оригинальная упаковка пострадала при транспортировке. Впрочем, работники фасовочного цеха и покупатели продукции дали показания против обвиняемого.

Бизнесмена приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Однако от этого наказания суд его тут же освободил — с учетом переквалификации обвинения срок давности за преступление уже истек.

Контрафактный товар суд постановил уничтожить, а вот гражданский иск «Вамина» на 6,4 млн рублей оставил без рассмотрения, признав за потерпевшей стороной право на возмещение ущерба в гражданском порядке. В ходе судебного следствия материальный ущерб правообладателя оценили в 744 тысячи.

При этом, согласно приговору, осужденному должны вернуть пролежавшие четыре года другие молочные товары со склада, к которым претензии силовиков отпали после экспертиз.