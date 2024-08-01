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Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию

10:17, 01.08.2024
Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию. Список мер был принят по итогам заседания совета направлений и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди утвержденных мер Владимир Путин назвал:

  • обеспечение формирования отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров;
  • организация мероприятий, которые будут направлены на повышение качества преподавания предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
  • разработка единой программы, которая будет направлена на привлечение ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования и научные организации по программе мегагрантов;
  • реализация мер по привлечению исследователей и специалистов к участию в разработках, связанных с созданием уникальных научных установок.

В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ, определяющий приоритетные направления развития науки и технологий в России. Согласно указу, правительство должно определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и внедрением наукоемких технологий.

Разиль Самигуллин

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