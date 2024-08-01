Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию. Список мер был принят по итогам заседания совета направлений и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди утвержденных мер Владимир Путин назвал:

обеспечение формирования отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров;

организация мероприятий, которые будут направлены на повышение качества преподавания предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;

разработка единой программы, которая будет направлена на привлечение ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования и научные организации по программе мегагрантов;

реализация мер по привлечению исследователей и специалистов к участию в разработках, связанных с созданием уникальных научных установок.

В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ, определяющий приоритетные направления развития науки и технологий в России. Согласно указу, правительство должно определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и внедрением наукоемких технологий.

Разиль Самигуллин