В России возбудили уголовное дело в отношении руководителя АО «Военторг»

Фото: Ирина Плотникова

В России возбудили уголовное дело в отношении руководителя АО «Военторг». Он задержан по обвинению в хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Также арестован бенефициар подконтрольных организаций, сообщает RT.

По версии следствия, обвиняемые с соучастниками вступили в сговор и обеспечили заключение госконтрактов в 2019 году. Сумма по всем контрактам составила около 625 млн рублей, она была необоснованно увеличена более чем на 400 млн рублей.

Имя задержанного не раскрывается. На сайте «Военторга» говорится, что генеральным директором компании является Владимир Павлов.



Организация, которой управлял обвиняемый, также ранее была замечена в превышении стоимости армейской экипировки. «Военторг» рекомендовал дочерним хозяйственным обществам реализовывать экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%. Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения цены амуниции. Прокуратура выдала предостережения продавцам.

Разиль Самигуллин