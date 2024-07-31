В Казани часы на площади Тукая увозят на ремонт впервые за 25 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Казани демонтировали часы на площади Тукая, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Механизм часов, работавший почти 25 лет, исчерпал свой ресурс и нуждается в ремонте. Часы отправят в Чистополь для обновления механизмов и часовой станции. После ремонта планируется добавить подсветку циферблата.

Вся конструкция часов останется на месте, демонтировали только механизмы. Ремонт продлится около 2-3 недель.

Анастасия Фартыгина