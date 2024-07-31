Boeing увеличил убыток почти в 10 раз во втором квартале 2024 года

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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, опубликовал отчет о финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Чистый убыток компании резко увеличился, а выручка сократилась на 15%.

Согласно пресс-релизу, чистый убыток Boeing за апрель — июнь 2024 г. составил $1,44 млрд, или $2,33 в расчете на акцию. Годом ранее этот показатель был равен $149 млн ($0,25 на акцию). Убыток без учета разовых факторов увеличился до $2,90 на акцию с $0,82. Выручка снизилась на 15% — до $16,87 миллиарда.

Ранее публиковались ожидания аналитиков о том, что компания получит скорректированный убыток на уровне $1,9 на акцию при выручке в $17,35 млрд. Однако результаты Boeing оказались хуже прогнозов рынка.

Напомним, в апреле инженер Boeing Сэм Салехпур выступил перед Конгрессом США с сообщением о том, что проблемы с безопасностью при производстве самолетов американской компании могут привести к авиакатастрофам, в которых могут погибнуть сотни людей.

Рената Валеева