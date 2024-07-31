Большинство российских школьников не прибегают к помощи ИИ в учебе

Фото: Максим Платонов

Ни разу не использовали для учебы ChatGPT больше половины учеников российских школ — 64%. Пытались прибегнуть к помощи искусственного интеллекта (ИИ), но не смогли получить нужный ответ еще 9% респондентов, сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-школы «Точка знаний».

Остальные опрошенные используют нейросети. Чаще всего при помощи ChatGPT школьники разбирают сложные задания, пишут сочинения (по 10%) или делают домашние задания (4%). Используют современные технологии на уроках и во время контрольных работ 3% участников исследования.

Аналитики также поинтересовались отношением родителей школьников к нейросетям. Каждый четвертый опрошенный взрослый — 26% — выступает против использования учащимися ИИ. Столько же родителей впервые услышали о такой технологии или о том, что к ней можно прибегать для выполнения школьных заданий. Ответили, что детям полезно обращаться к помощи ChatGPT под контролем взрослых, 21% опрошенных.

Напомним, количество аудиовизуального контента, созданного с использованием искусственного интеллекта (ИИ), за последний год увеличилось в 17 раз. С начала 2022 года было выявлено более полумиллиона таких материалов.



Галия Гарифуллина