Сегодня Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов и продажи энергетиков детям

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов и продажи энергетиков детям. Об этом в своих социальных сетях рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Согласно проекту запрета треш-стримов, данный вид контента будет признан информацией, которая запрещена к распространению. Трансляции и их удаление в социальных сетях будет тщательно отслеживаться. Организаторы, а также участники такого видеоформата будут штрафоваться до 1 млн рублей с последующим изъятием оборудования для ведения стримов.

Следующим в очереди к рассмотрению станет проект запрета продажи энергетиков детям. Так, предполагается ограничить реализацию данного товара для несовершеннолетних на территории всей страны. В том числе регионы получат возможность дополнительно отрегулировать данный проект, а именно установить место и время продажи продукта.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году в России предложили лишать свободы за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних до 2 лет или наказывать штрафом до 2 млн рублей. Такие наказания предлагается закрепить в Уголовном кодексе страны.

Разиль Самигуллин