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Песков: «Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели Исмаила Хании»

12:29, 31.07.2024
Песков: «Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели Исмаила Хании»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

— Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели Хании, — цитирует речь Пескова ТАСС.

Напомним, что Израиль нанес авиаудары по южному пригороду Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Однако в результате удара по резиденции был убит Исмаил Хании.

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