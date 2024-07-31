Правительство ограничило экспорт бензина в сентябре — октябре

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Правительство приняло решение об ограничении экспорта бензина в сентябре — октябре. Данные меры были приняты, несмотря на то, что поставки бензина на внутренний рынок в июле были на 5% выше прошлого года, а экспорт был ниже на 33%, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время Россия перерабатывает нефть на 4% выше уровня прошлого года. Также первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что запрет экспорта дизтоплива не планируется.

Неделю назад стало известно, что российское правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива. Запрет на экспорт бензина был введен в 2023 году для стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива. Он действовал с 21 сентября по 17 ноября того же года.

Разиль Самигуллин