Бонусы за покупку полиса ОСАГО от Банка ЗЕНИТ

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ с 1 августа запускает специальную акцию для автовладельцев. Теперь клиенты получат кешбэк в размере 5% от стоимости страхового полиса при оплате дебетовой картой* банка через сервис «ОСАГО Онлайн».



Максимальное количество бонусов за покупку одного полиса составит 1500 рублей. При этом один бонус равняется одному рублю. Клиенты могут сами решать, копить или сразу их тратить. Бонусными рублями можно компенсировать покупки по карте и вернуть средства себе на счет.



Сервис «ОСАГО Онлайн» доступен в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке. Клиентам банка ЗЕНИТ достаточно открыть раздел «Страховка», выбрать опцию «ОСАГО Онлайн» и нажать кнопку «Оформить страховку». Рассчитать стоимость полиса можно по государственному номеру автомобиля или без него.



Акция продлится до 31 января 2025 года включительно и позволит клиентам банка повысить доступность обязательной страховки для автовладельцев. За несколько минут сервис предложит варианты ведущих страховых компаний России. Это быстрее, чем обращаться в каждую из них. Кроме того, разница в стоимости полиса может достигнуть до 3 тыс. рублей.



Кешбэк при оформлении ОСАГО в «ЗЕНИТ Онлайн» доступен жителям большинства субъектов России, за исключением ряда регионов Дальневосточного, Северо-Кавказского и других федеральных округов.



Ознакомиться с полным перечнем карт, участвующих в акции, а также получить подробную информацию можно на сайте Банка ЗЕНИТ в Правилах акции.



* за исключением карт «Клуб чемпионов».



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