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В Госдуму внесен законопроект об обязанности иностранцев, получивших гражданство РФ, исполнять воинский долг

08:33, 31.07.2024
В Госдуму внесен законопроект об обязанности иностранцев, получивших гражданство РФ, исполнять воинский долг
Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесен проект закона об обязанности иностранцев, получивших гражданство России, исполнять воинский долг. Соответствующую инициативу выдвинула группа депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

Согласно документу, при неисполнении обязанности по постановки на воинский учет может возникнуть основание для прекращения гражданства России в отношении иностранца.

В конце прошлого месяца в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении иностранным гражданам вида на жительство (постоянное проживание) в России. Согласно документу, иностранные граждане смогут получить разрешение на постоянное проживание в России в одном случае.

Разиль Самигуллин

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