В Екатеринбурге не зафиксировано превышения вредных веществ после пожара в цехе с химикатами

Фото: Динар Фатыхов

На месте пожара в производственном помещении в Екатеринбурге были проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщили в пресс-службе МЧС России. По результатам замеров превышение ПДК не обнаружено.

Напомним, в Екатеринбурге загорелась кровля здания, принадлежащего НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в «Роскосмос»). Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В одном из цехов произошло частичное обрушение крыши.

Рената Валеева