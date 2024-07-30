В Екатеринбурге не зафиксировано превышения вредных веществ после пожара в цехе с химикатами
На месте пожара в производственном помещении в Екатеринбурге были проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщили в пресс-службе МЧС России. По результатам замеров превышение ПДК не обнаружено.
Напомним, в Екатеринбурге загорелась кровля здания, принадлежащего НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в «Роскосмос»). Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В одном из цехов произошло частичное обрушение крыши.
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