Более 50 тыс. жителей Крыма остались без света из-за аварии на высоковольтной подстанции

Фото: Максим Платонов

В Керчи произошло отключение электроснабжения. Планируется, что свет вернется в дома жителей города и окрестных сел примерно через три часа.

— В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа, — сообщил в своем телеграм-канале первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Без света остались жители Керчи, а также сел Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино. Всего в этих населенных пунктах проживают 53 222 человека. По сообщению Владимира Воронкина, электроснабжение было отключено на 362 трансформаторных подстанциях.

Сейчас уточняется объем работ, которые необходимо выполнить для восстановления электроснабжения.

Напомним, 19 июля на территориях Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, Крыма и ДНР были введены графики временных отключений электроэнергии. Меры приняты из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны.