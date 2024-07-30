Экс-члена правления ТФБ Розу Якушкину привлекут к ответственности на 9,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана сегодня отказал в пересмотре решения о взыскании убытков с бывшего члена правления ПАО «Татфондбанк» Розы Якушкиной на сумму 9,7 млрд рублей по заявлению Агентства по страхованию вкладов, сообщила пресс-служба ГК. Таким образом, бывший топ-менеджер ТФБ будет привлечен к субсидиарной ответственности по делу ТФБ. До этого к ответственности были привлечены еще восемь членов из состава руководства, контролировавших банк, а также бывший бенефициар банка Роберт Мусин. Их общий потенциальный размер ответственности — более 129 млрд рублей, уточнила пресс-служба АСВ.

— Основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с Розы Якушкиной убытков послужили действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка, — говорится в сообщении АСВ.

По данным СМИ, Якушкина является дочерью экс-замминистра сельского хозяйства РТ Николая Якушкина, во время работы в ТФБ она стала совладельцем тетюшской агрофирмы «Нива».

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски».



Луиза Игнатьева