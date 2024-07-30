Банк России опубликовал курс валют с 31 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 31 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Цена юаня понизилась на 0,02 рубля, доллар опустился в цене на 0,23 рубля, евро подешевел на 0,84 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,84 рубля;
- доллар — 86,33 рубля;
- евро — 93,29 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.