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Банк России опубликовал курс валют с 31 июля

17:41, 30.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 31 июля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 31 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Цена юаня понизилась на 0,02 рубля, доллар опустился в цене на 0,23 рубля, евро подешевел на 0,84 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,84 рубля;
  • доллар — 86,33 рубля;
  • евро — 93,29 рубля.
Рената Валеева

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