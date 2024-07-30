В России ограничат число сим-карт на одного человека: не более 10 для иностранцев и не более 20 для россиян

Фото: Максим Платонов

На пленарном заседании Госдума рассмотрела и приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту граждан России от преступлений, связанных с использованием мобильных устройств, пишет ТАСС.

Изменения в законодательстве предполагают введение новых правил для иностранных граждан и лиц без гражданства при покупке сим-карт. Теперь иностранцы смогут оформить не более десяти абонентских номеров на свое имя. Для заключения договора с оператором связи потребуется лично посетить офис оператора и предъявить документ, удостоверяющий личность. Также обязательным условием становится использование биометрических данных.

В договорах о предоставлении услуг связи будут указываться сведения об идентификаторе устройства, в которое иностранный гражданин или лицо без гражданства планирует установить сим-карту. В случае смены устройства такие лица должны будут внести изменения в договор об оказании услуг.

Напомним, в России количество преступлений с использованием «серых» сим-карт растет более чем на 40% в год.

Рената Валеева