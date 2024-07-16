В России за год количество преступлений с использованием «серых» сим-карт возросло на 40%

Фото: Динар Фатыхов

В России количество преступлений с использованием «серых» сим-карт растет более чем на 40% в год. Об этом сообщает RT со ссылкой на зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

— За последнее время преступления с использованием незарегистрированных или зарегистрированных на подставных лиц сим-карт... они растут на 40% с лишним в год, — приводит издание его слова.

Кирьянов подчеркнул, что в 2023 году показатель увеличился на 42%, а за первые 5 месяцев 2024 года — на 21%.

— И это только то, что мы знаем по данным правоохранительных органов, — отметил депутат.

В России могут ужесточить контроль за продажей сим-карт. Соответствующие поправки в закон «О связи» уже разработаны Минцифры и сейчас проходят межведомственное согласование. Они могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии — до 4 августа.

Елизавета Пуншева