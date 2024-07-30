В Казани временно ограничат движение транспорта в ночь с 17 на 18 августа

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта в ночь с 17 на 18 августа. Это связано с проведением «Ночного велофеста», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На время проведения мероприятия перекроют следующие участки:

с 20:00 17 августа до 2:00 18 августа — на территории парковки Центра семьи «Казан»;

с 20:00 до 22:00 17 августа — по улице Сибгата Хакима (от улицы Абсалямова до улицы Декабристов);

с 22:00 до 23:00 17 августа — по улице Декабристов (до перекрестка с улицы Сибгата Хакима от улицы М. Вахитова);

с 20:00 17 августа до 1:00 18 августа — по улице Бондаренко (от здания №3 по улице Сибгата Хакима до парковки Центра семьи «Казан»);

с 21:00 до 23:00 17 августа — по улице Пролетарской (от улицы Краснококшайской до улицы Декабристов);

с 22:00 до 23:30 17 августа — от улицы Комсомольской до улицы Декабристов;

с 22:00 до 23:30 17 августа — перекрытие въезда с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;

с 21:00 до 23:00 17 августа — по улице Декабристов (от сквера «Молодежный» до поворота на улицу Ташаяк);

с 22:00 до 23:30 17 августа — от поворота на улицу Ташаяк до поворота возле здания №1 на улицу Московскую;

с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Московской (с улицы Ташаяк и здания №1а по улице Московской);

с 22:00 17 августа до 00:00 18 августа — по улице Московской (от здания №2а по улице Ташаяк до здания №3 по улице Татарстан);

с 22:00 до 23:30 17 августа — соединяющая дорога между улицами Московской и Коротченко (между зданиями «Дворца спорта» и торгового центра);

с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Р.Яхина в направлении к улице Московской;

с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Чернышевского (от улицы Г.Исхаки до улицы Московской и от улицы Лево-Булачной до улицы Московской).

С полным списком улиц, которые будут перекрыты в день проведения мероприятия, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Казани на улице Фатыха Амирхана на два месяца ограничат движение транспорта и пешеходов. Данные меры связаны с ремонтом тротуара. Ограничения продлятся с 30 июля по 30 сентября.

Разиль Самигуллин