В Казани временно ограничат движение транспорта в ночь с 17 на 18 августа
В Казани временно ограничат движение транспорта в ночь с 17 на 18 августа. Это связано с проведением «Ночного велофеста», сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На время проведения мероприятия перекроют следующие участки:
- с 20:00 17 августа до 2:00 18 августа — на территории парковки Центра семьи «Казан»;
- с 20:00 до 22:00 17 августа — по улице Сибгата Хакима (от улицы Абсалямова до улицы Декабристов);
- с 22:00 до 23:00 17 августа — по улице Декабристов (до перекрестка с улицы Сибгата Хакима от улицы М. Вахитова);
- с 20:00 17 августа до 1:00 18 августа — по улице Бондаренко (от здания №3 по улице Сибгата Хакима до парковки Центра семьи «Казан»);
- с 21:00 до 23:00 17 августа — по улице Пролетарской (от улицы Краснококшайской до улицы Декабристов);
- с 22:00 до 23:30 17 августа — от улицы Комсомольской до улицы Декабристов;
- с 22:00 до 23:30 17 августа — перекрытие въезда с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;
- с 21:00 до 23:00 17 августа — по улице Декабристов (от сквера «Молодежный» до поворота на улицу Ташаяк);
- с 22:00 до 23:30 17 августа — от поворота на улицу Ташаяк до поворота возле здания №1 на улицу Московскую;
- с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Московской (с улицы Ташаяк и здания №1а по улице Московской);
- с 22:00 17 августа до 00:00 18 августа — по улице Московской (от здания №2а по улице Ташаяк до здания №3 по улице Татарстан);
- с 22:00 до 23:30 17 августа — соединяющая дорога между улицами Московской и Коротченко (между зданиями «Дворца спорта» и торгового центра);
- с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Р.Яхина в направлении к улице Московской;
- с 22:00 до 23:30 17 августа — по улице Чернышевского (от улицы Г.Исхаки до улицы Московской и от улицы Лево-Булачной до улицы Московской).
С полным списком улиц, которые будут перекрыты в день проведения мероприятия, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Казани на улице Фатыха Амирхана на два месяца ограничат движение транспорта и пешеходов. Данные меры связаны с ремонтом тротуара. Ограничения продлятся с 30 июля по 30 сентября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.