В Казани на улице Фатыха Амирхана частично ограничат движение транспорта и пешеходов на два месяца

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Фатыха Амирхана на два месяца ограничат движение транспорта и пешеходов. Данные меры связаны с ремонтом тротуара, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения продлятся с 30 июля по 30 сентября. В это время закроют участок в районе здания №1г до моста «Миллениум» в направлении движения в сторону улицы Вишневского.

В прошлом месяце также стало известно, что в столице Татарстана на нескольких улицах ограничат движение транспорта на 2,5 месяца. На участках дорог будут размещаться трассы электроснабжения и кабели связи. Работы пройдут с 27 июня по 12 сентября.

Разиль Самигуллин