Губернатор Волгоградской области подвел итоги аварийно-спасательных работ после схода с рельсов поезда Казань — Адлер

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел итоги аварийно-спасательных работ после схода с рельсов поезда Казань — Адлер. Он рассказал, что в кратчайшие сроки для проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия было привлечено порядка тысячи человек.

Он добавил, что благодаря ремонтным службам движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая — Котельниково было восстановлено в 01.27. Движение поездов по второму пути было открыто сегодня в 9.25.

Глава региона резюмировал, что на утро 30 июля в больницах Волгограда и Котельниково оставался 21 человек, семь из них это дети. Пассажиры поезда, которые не находятся в медучреждениях, разъехались к местам назначения. В штатную работу были возвращены здания, в которых были размещены пункты временного пребывания людей.

Напомним, вчера пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области.

Разиль Самигуллин