Российский фрегат «Штандарт» получил разрешение на аварийный заход в испанский порт

Власти Испании разрешили российскому фрегату «Штандарт» сделать аварийный заход в порт города Сеэ. Как сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в беседе с «РИА Новости», это необходимо для пополнения запасов еды и воды.

Неделю назад испанские власти отказали судну в заходе в свои порты. До этого такой же отказ поступил от властей Франции. По словам Мартуся, на борту корабля находятся 15 человек. У них осталось совсем немного еды и воды, и они не знают, что делать дальше.

— Долго у нас были обсуждения с испанскими властями про аварийный заход, но мы получили добро. Сейчас как раз подходим к причалу. Мы должны заправиться и двинуться дальше, — сказал Мартусь.

С 2022 года действует запрет на заход судов под российским флагом в порты Евросоюза.

