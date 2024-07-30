Специалист рассказал о навыках, которые помогут построить успешную карьеру

Фото: Максим Платонов

Руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова рассказала, какие навыки стоит развивать для того, чтобы в будущем построить успешную карьеру. Первой группой таких умений являются универсальные навыки, или soft skills. Они являются очень полезными и пригодны для любой работы, сообщает Газета.ru.

Второй группой необходимых навыков являются цифровые. К таким умениям относятся адаптивность к новому и необходимость изучать текущие базовые инструменты. Третья группа важнейших навыков касается lifelong learning. Это умение быть гибкими, получать новые знания постоянно, на протяжении всей жизни.

— Мы вошли в эру, когда уже нельзя выучиться в университете один раз, чтобы этих знаний хватило на всю жизнь, это просто невозможно. Жизнь стремительно меняется, информация устаревает мгновенно, поэтому навык обучаемости очень важен, — отметила Дарья Сатикова.

В мае стало известно, что специалисты со знанием английского языка могут зарабатывать выше рынка. Аналитики hh.ru выяснили, что такие специалисты могут зарабатывать выше среднего уровня. Например, в целом по России в 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тыс. рублей.

Разиль Самигуллин