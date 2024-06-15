В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

Фото: Максим Платонов

В России выпустили первую партию лекарства от болезни Бехтерева. О том, что российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения этого заболевания Михаил Мурашко рассказал еще в мае этого года. Тогда министр заявил, что препарат выпустят через 3 месяца.



Ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что новый препарат не подавляет иммунитет и позволяет полностью остановить развитие заболевания. Он также участвовал в разработке этого лекарства.

В министерстве рассказали, что в разработке участвовали ученые из РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и российского «Биокада».