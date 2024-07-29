Глава Волгоградской области навестил в больнице пострадавших от схода пассажирского поезда
В результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на перегоне в Михайловском районе Волгоградской области пострадали 30 человек, включая 10 детей. Сейчас они проходят медицинское обследование и лечение в центральной районной больнице, сообщает пресс-служба администрации региона.
Состояние троих взрослых — машиниста, водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Их на вертолетах в сопровождении медиков доставили в Волгоград. У детей, оставленных под наблюдением в стационаре, травмы легкие.
Глава региона Андрей Бочаров пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поставил задачу перед профильными службами по дальнейшему оказанию всей необходимой помощи.
Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о происшествии.
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