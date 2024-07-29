Последние 16 пациентов с ботулизмом выписаны из больниц в Нижегородской области

Фото: Динар Фатыхов

Все 16 пациентов с диагнозом «ботулизм», госпитализированные в медицинские учреждения Нижегородской области, выписаны для продолжения наблюдения в амбулаторных условиях. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Напомним, последнюю пациентку с ботулизмом из Казани выписали 22 июля. Она провела на лечении в стационаре 35 дней.

В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали блюда из сервисов доставки еды «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Гастропорт».

