15 человек госпитализировано после схода поезда в Волгоградской области
По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, среди них — три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Всего в поезде на момент аварии ехало 803 человека. Порядка 140 из них получили ссадины и ушибы.
Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.
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