В ликвидации последствий аварии на ж/д задействовано более 300 человек и 100 единиц техники

Фото: скриншот видео очевидцев

В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на железнодорожных путях.

В спасательной операции участвуют более 320 специалистов и более 100 единиц спецтехники. Также планируется направить к месту происшествия два вертолета Ми-8. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

Сегодня пассажирский поезд №491, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги. По предварительной информации, пострадало более 100 человек.

Подробнее о ЧП — в материале «Реального времени».