До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом
По предварительным данным, при крушении поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, могли пострадать до 100 человек, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время на месте происшествия работают три бригады скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим и транспортируют их в медицинские учреждения.
В результате происшествия с рельсов сошло восемь вагонов пассажирского поезда. В настоящий момент движение поездов на участке приостановлено. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.
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