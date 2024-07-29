До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом

По предварительным данным, при крушении поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, могли пострадать до 100 человек, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время на месте происшествия работают три бригады скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим и транспортируют их в медицинские учреждения.

В результате происшествия с рельсов сошло восемь вагонов пассажирского поезда. В настоящий момент движение поездов на участке приостановлено. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.

Разиль Самигуллин