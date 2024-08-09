Жители улицы Ноксинской протестуют против строительства торгового центра посреди домов

Фото: Анастасия Фартыгина

В Казани прошли общественные обсуждения по поводу постановления о разрешении строительства торгового центра на улице Ноксинской, 31, несмотря на категорические протесты жителей близлежащих домов. Информация о подробностях будущей стройки держится в секрете.

Застройщиком выступает компания владельца «Волга-Автодора»

Согласно представленным материалам, на данных участках планируется размещение магазина и благоустройство территории, сообщили «Реальному времени» в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Постановлением ООО «Казаньспецстрой» предоставляется разрешение на использование земельных участков под торговую площадь с кодом 4.4. Решение принято с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке. В обсуждениях приняли участие два жителя — из домов 29 и 33 по Ноксинской. В компании на запрос «Реального времени» о будущем ТЦ не ответили.

По данным портала «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, составила 192,9 млн рублей, чистая прибыль — 120,8 млн рублей. Директор и бенефициар фирмы — Александр Строкин, владелец ООО «Волга-Автодор», одного из крупнейших подрядчиков Татарстана по строительству дорог. Из последних крупных проектов компании — ремонт моста «Миллениум» и строительство Вознесенского тракта.

Схема территории земельного участка, в отношении которого проводятся общественные обсуждения. скриншот с сайта Яндекс.карты

«Я не знаю, зачем они меняют землю с ИЖС в коммерцию и хотят строить большой торговый центр»

Заявители выступили против строительства магазина, мотивируя это нарушением правил застройки жилой зоны. Согласно законодательству, строительство магазина в жилой зоне, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, не допускается.

— От нашей калитки до их забора всего 5 метров. Во-первых, у нас перед окнами будут стены торгового комплекса. Во-вторых, это опять парковка, опять выхлопные газы и шум. У нас блокированный дом на три семьи, и все против строительства. Соседи напротив участка тоже возмущаются, протест писали, — подчеркивает один из заявителей.

Рассматриваемый под строительство участок на Ноксинской, 31. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Мы неоднократно подходили к людям, которые бурили скважины, просили сказать номер телефона руководителя-заказчика. Потом приезжали сотрудники, которых тоже просили сообщить номер телефона руководителя, название организации. Мы давали свой номер телефона охраннику, чтобы с нами связаться и сообщить о том, какой объект будет сооружаться, — заявили в семье Сагидуллиных, которая живет по соседству с будущим торговым комплексом.

Они также выразили протест против строительства магазинов и парковки автомобилей рядом со своим участком, считая, что это нарушит их права и создаст неудобства для жизни.

Дома жителей, которые приняли участие в общественных обсуждениях (выделено зеленым); участок строительства (красным). скриншот с сайта Яндекс.карты

— Раньше на участке стоял большой двухэтажный дом. С учетом роста инфраструктуры хозяину, видимо, кто-то предложил хорошие деньги за участок, он его продал, даже не подразумевая, что дом снесут. Дом был капитального характера, не времянка какая-нибудь, — высказался житель соседнего дома.



Собственник прилегающего земельного участка по адресу: ул. Ноксинская, 29 Олег Карпеев также категорически против перевода этих участков из категории индивидуального жилищного строительства в другой вид использования. Он опасается, что появление магазинов может негативно повлиять на его жизнь и среду проживания из-за шума, пыли, мусора и выхлопных газов от парковок автомобилей.

— Рядом торговая линия, есть все. Я не знаю, зачем они меняют землю с ИЖС на коммерцию и хотят строить большой торговый центр, — сообщает Олег Карпеев.

Снесенный дом по адресу: Ноксинская, 31. скриншот с сайта Яндекс.карты

— Рабочие, которые приезжали, ничего не говорили. Я спрашивал у охранника, который там дежурил: что будет? Сейчас делят землю и строят коттеджи. Дежурный сказал, что ничего не знает. А после чисто случайно узнаем, что у нас произойдет такая история, — отметил Олег Карпеев.

Рядом уже имеются магазины

Заметим, что рядом с домами в шаговой доступности уже имеются как большие гипермаркеты — «Магнит», «Пятерочка», так и торговые павильоны. По словам заявителей, рядом находится жилой комплекс «Светлая долина», где можно найти полный спектр услуг. А напротив рассматриваемых участков расположен круглосуточный магазин «Августина».

Торговые площадки напротив домов 29 и 33 на Ноксинской. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— У нас рядом «Августина», с ней уже проблемы: люди заезжают, выезжают, паркуются, там уже пробка образовывается. А представьте, на односторонней улице будет еще и магазин с парковкой, — рассказал собственник дома на Ноксинской, 29.

Жители намерены обратиться в вышестоящие инстанции, если разрешение на строительство магазина будет выдано. Обсуждения состоялись, предложения участников будут вынесены на заседание комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома Казани.



Анастасия Фартыгина