Второй пролет моста «Миллениум» в Казани закрыли на ремонт

Фото: Реальное время

Второй пролет «Миллениума» в Казани закрыли на ремонт. Для движения автомобилей полностью перекрыта часть моста в направлении улицы Сибгата Хакима. Автотранспорт перенаправляют на другую половину моста. Для движения ее разделили на две полосы в каждую сторону.

О том, что часть «Миллениума» перекроют, сообщалось еще 25 марта. Во время ремонта планируется восстановить гидроизоляцию, замененить все слои дорожного покрытия, установить подсветку. Частично будут отремонтированы пролетные строения, опоры и другие элементы



Подрядчика на проведение ремонтных работ нашли в конце 2023 года. Работами, как выяснило «Реальное время», займется компания, которая обновила другую половину объекта — ООО «Волга-Автодор». Стоимость контракта составляет 633,1 млн рублей. Сумма меньше начальной цены почти на 134 тысячи рублей. Работа на 14,4%, или на 109,9 млн рублей, дешевле ремонта моста по направлению движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского.

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