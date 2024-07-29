В Татарстане потеплеет до 27 градусов, а днем пройдет кратковременный дождь

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Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-западный 6—11 м/с с порывами до 18 м/с.

В Казани осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6—11 м/с с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов.