Бюджетный кризис в ЕС: дипломатам рекомендуют отменить поездки и вечеринки

Фото: Татьяна Демина

В Европейском союзе разразился бюджетный кризис, который вынуждает дипломатическую службу идти на жесткие меры экономии. Как сообщает газета Financial Times, ссылаясь на пять источников, Европейская служба внешних связей, выполняющая функции Министерства иностранных дел блока, должна сократить расходы на 43,6 млн евро — это 5% от запланированной суммы. Об этом пишут «Ведомости».

По правилам текущего семилетнего бюджета все департаменты ЕС должны удерживать ежегодный рост расходов, не связанных с зарплатой, в пределах 2%. Официальные лица заявили, что финансовые трудности в следующем году усилятся, из-за чего ЕС будет сложно сохранить свое дипломатическое присутствие в странах Африки и Латинской Америки. В частности, около 50 из 145 зарубежных делегаций ЕСВС уже имеют критические проблемы безопасности, но средств на их решение нет.

Дипломатическая служба признала, что новый бюджет потребует «жестких мер жесткой экономии». Ей придется продать недвижимость. Кроме того, сокращение расходов уже ощущалось, оно коснулось всего — «от автомобилей с шоферами до канцелярских товаров».

— Мы больше не можем принимать и проводить мероприятия по связям с общественностью, — пожаловался один из чиновников.

Решение главного дипломата ЕС Жозепа Борреля организовать традиционную неформальную встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Венгрии, обойдется бюджету в более чем 70 тысяч евро. Чиновники назвали эти траты «большой дырой, которую теперь нужно заполнить».