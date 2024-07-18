За прошедшие сутки на водоемах страны погибли 29 человек: в Татарстане погибла 19-летняя девушка

Фото: Вильдан Насыров

В Татарстане на озере Макса утонула 19-летняя девушка, сообщает пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, она пошла купаться с детским надувным кругом, не умея плавать. В какой-то момент круг выскользнул из рук девушки, и она захлебнулась. Очевидец достал тело погибшей из воды.

Важно отметить, что на берегу озера были установлены аншлаги «Купание запрещено».

В субботу, 13 июля, на Волге погиб 41-летний мужчина. По предварительной информации министерства, двое мужчин рыбачили на острове Кудрявый. Один из них решил искупаться, захлебнулся и утонул.

Рената Валеева