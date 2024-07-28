На очистку стихийных свалок в Лениногорском районе Татарстана выделят более 4,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Власти Лениногорского района Татарстана выделят более 4,7 млн рублей на расчистку трех стихийных свалок. Работы пройдут в селах Старая Письмянка, Новое Елхово и поселке Подлесный. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Для ликвидации мусора будут произведены такие мероприятия, как:

разработка грунта бульдозерами, а также экскаваторами с погрузкой на самосвалы;

утилизация отходов на полигоне;

планировка площадей механизированным способом.

К участию в проекте допускаются организации, имеющие лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I—IV класса опасности. В случае порчи имущества подрядчик будет обязан возместить ущерб в полном объеме. Работы планируется завершить до 30 октября текущего года.

Напомним, в Казани в третьем квартале текущего года планируют ввести в эксплуатацию вторую карту полигона твердых бытовых отходов «Восточный». Отходы, которые будут выделяться в процессе разложения мусора, будут проходить четыре стадии очистки, в том числе бактериальную.

Дарья Пузикова