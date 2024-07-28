На очистку стихийных свалок в Лениногорском районе Татарстана выделят более 4,7 млн рублей
Власти Лениногорского района Татарстана выделят более 4,7 млн рублей на расчистку трех стихийных свалок. Работы пройдут в селах Старая Письмянка, Новое Елхово и поселке Подлесный. Данная информация появилась на сайте госзакупок.
Для ликвидации мусора будут произведены такие мероприятия, как:
- разработка грунта бульдозерами, а также экскаваторами с погрузкой на самосвалы;
- утилизация отходов на полигоне;
- планировка площадей механизированным способом.
К участию в проекте допускаются организации, имеющие лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I—IV класса опасности. В случае порчи имущества подрядчик будет обязан возместить ущерб в полном объеме. Работы планируется завершить до 30 октября текущего года.
Напомним, в Казани в третьем квартале текущего года планируют ввести в эксплуатацию вторую карту полигона твердых бытовых отходов «Восточный». Отходы, которые будут выделяться в процессе разложения мусора, будут проходить четыре стадии очистки, в том числе бактериальную.
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