Путин поручил подготовить план строительства выставочного национального центра «Россия» в Москве

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 октября 2024 года разработать план мероприятий по строительству в Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за подготовку плана назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор выставки Наталья Виртуозова. Они должны представить доклад до 1 октября текущего года.

На Международной выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, побывали уже 17 млн человек. Юбилейным посетителем стал Егор Морозов из Волгограда, который приехал на выставку с женой Ольгой и двумя детьми — Андреем и Иваном.

Рената Валеева