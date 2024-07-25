В этом году в Татарстане диспансеризацией планируют охватить 1,2 миллиона жителей

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане диспансеризацией планируют охватить 1,2 миллиона жителей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннулин.

— Профилактическая медицина — это прежде всего работа первичного звена: поликлиник, участковых врачей и фельдшерско-акушерских пунктов. Наша главная задача — выявить риски развития серьезных заболеваний на ранних стадиях. Своевременная диспансеризация может обеспечить человеку здоровую жизнь на ближайшие 20 лет, — подчеркнул он.

По словам министра, 60% от планируемого числа участников диспансеризации составляет трудоспособное население, которое часто пренебрегает профилактическими осмотрами.

— У нас есть так называемая «серая зона» — люди, не посещавшие поликлиники в течение двух лет, что очень тревожно. Многие считают, что отсутствие жалоб означает хорошее здоровье, но это заблуждение. Только врачи могут выявить такие серьезные проблемы, как ожирение, гипертония или онкологические заболевания на ранних стадиях, — пояснил спикер.

Напомним, по словам первого заместителя министра Альмира Абашева, за год план диспансеризации среди жителей республики вырос практически на 30%. Он подчеркнул, что поликлиники Татарстана впервые столкнутся с таким объемом плановых обследований, а штат при этом не увеличивается.

Елизавета Пуншева