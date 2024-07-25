В Казани заменили аварийный участок канализационного коллектора длиной 221 метр

Фото: предоставлено МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» завершил работы по замене аварийного участка коллектора 1972 года постройки в Московском районе. Работы велись от улицы Бондаренко до дома №25 по проспекту Ямашева методом спиральной навивки (это бестраншейный метод восстановления труб, при котором не требуется разрушения наземных конструкций). Заменен участок трубопровода протяженностью 221 метр. Мероприятия по благоустройству территории планируется завершить в III квартале.

Отремонтированный коллектор обслуживает 95 многоквартирных домов, 11 детских садов, 2 школы, 1 больницу и 18 административных зданий в Ново-Савиновском и Московском районах Казани.

Кроме того, напомним, организация продолжает подключать к коммунальным сетям новые жилые комплексы Казани. С начала года выполнено более 840 мероприятий по присоединению домов к коммунальным сетям. Так, сейчас идет подключение одного из казанских ЖК в Авиастроительном районе, где расположено 10 многоквартирных домов и детский сад. В рамках строительства реконструировали 200-метровый участок 2-го Северного коллектора 1976 года постройки, проходящий по территории подключаемого жилого комплекса.

