«Водоканал» продолжает подключать к коммунальным сетям новые жилые комплексы в Казани

Фото: предоставлено МУП "Водоканал"

Казанский «Водоканал» продолжает работы по подключению объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прямо сейчас идет подключение одного из казанских ЖК в Авиастроительном районе, где расположено 10 многоквартирных домов и детский сад. В рамках строительства уже проложили 3 км сетей водоснабжения и 1 км канализационных сетей. Кроме того, реконструировали 200-метровый участок 2-го Северного коллектора 1976 года постройки, проходящий по территории подключаемого жилого комплекса.



Напомним, с начала года организация выполнила более 840 мероприятий по присоединению домов к коммунальным сетям. Подключение зданий к централизованной системе водоснабжения решает ряд задач по бесперебойной подаче воды, сбору и очистке сточных вод, на соответствие санитарным нормам, по снижению нагрузки на природные источники. Об этом сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

За первое полугодие 2024 года предприятие заключило 646 договоров о подключении к центральной системе водоснабжения, выдало 160 технических условий и подключило к коммунальным сетям 43 объекта.