Казанский водоканал с начала года выполнил более 840 мероприятий по присоединению домов к коммунальным сетям

Фото: Максим Платонов

Казанский водоканал с начала года выполнил более 840 мероприятий по присоединению домов к коммунальным сетям. Подключение зданий к централизованной системе водоснабжения решает ряд проблем, а именно: бесперебойная подача воды, сбор и очистка сточных вод, соответствие санитарным нормам, снижение нагрузки на природные источники. Об этом сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

За первое полугодие 2024 года организация заключила 646 договоров о подключении к центральной системе водоснабжения, выдала 160 технических условий и подключила к коммунальным сетям 43 объекта.

Стоит напомнить, что из-за подключения нового ЖК к водопроводной сети часть улиц Авиастроительного района останется без воды с 13 по 14 июля.

Разиль Самигуллин