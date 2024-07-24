В Набережных Челнах благоустроили набережную имени Габдуллы Тукая: появился новый пляж «Водяная»

В Набережных Челнах появилась новая зона отдыха — пляж «Водяная» в районе набережной имени татарского поэта Габдуллы Тукая. Его обустроил местный предприниматель в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На пляже появились новые лежаки, зонты, пляжные дорожки и спасательные вышки. Здесь можно отдохнуть на деревянных лежаках, воспользоваться туалетом и душевыми кабинками. Кроме того, есть возможность отправиться на прогулку на катамаране или сапборде.

Сообщается, что новая зона уже успела привлечь внимание гостей автограда. Они отмечают, что в прошлом году условия для отдыха были хуже, а сейчас созданы исключительные условия.

Кроме этого пляжа в Челнах также занялись обновлением водно-пляжного парка — в нем также можно прокатиться на вейкбордах и отдохнуть на лежаках или в подогреваемом бассейне. Всего по республике реализуется 22 подобных проекта, но больше всего их в Набережных Челнах.

Сейчас на развитие инфраструктуры открывается новый грантовый конкурс — в его рамках выделят 168 млн рублей.

Олег Исаков