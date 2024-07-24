В Казани возбудили уголовное дело из-за недостроенного перехода по ул. Х. Мавлютова
По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело в связи с фактом принятия и оплаты заказчиком работ по строительству подземного пешеходного перехода на улице Мавлютова, которые фактически не были выполнены.
В ноябре 2023 года сотрудники казанской мэрии ответили на жалобы горожан относительно благоустройства улицы Мавлютова.
В мэрии сообщили, что уже знают об этой проблеме. Для ее решения нужны деньги.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.