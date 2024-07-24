В Казани возбудили уголовное дело из-за недостроенного перехода по ул. Х. Мавлютова

Фото: Динар Фатыхов

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело в связи с фактом принятия и оплаты заказчиком работ по строительству подземного пешеходного перехода на улице Мавлютова, которые фактически не были выполнены.

В ноябре 2023 года сотрудники казанской мэрии ответили на жалобы горожан относительно благоустройства улицы Мавлютова.

В мэрии сообщили, что уже знают об этой проблеме. Для ее решения нужны деньги.

Рената Валеева