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В Казани возбудили уголовное дело из-за недостроенного перехода по ул. Х. Мавлютова

18:49, 24.07.2024
В Казани возбудили уголовное дело из-за недостроенного перехода по ул. Х. Мавлютова
Фото: Динар Фатыхов

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело в связи с фактом принятия и оплаты заказчиком работ по строительству подземного пешеходного перехода на улице Мавлютова, которые фактически не были выполнены.

В ноябре 2023 года сотрудники казанской мэрии ответили на жалобы горожан относительно благоустройства улицы Мавлютова.

В мэрии сообщили, что уже знают об этой проблеме. Для ее решения нужны деньги.

Рената Валеева

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