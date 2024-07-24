В России с 2025 года появится возможность заселения в отели по водительским правам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить российским туристам возможность заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению с 1 июля 2025 года, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, правительство должно провести отбор инвестиционных проектов, которые будут реализованы в 2025—2027 годах и предполагают создание модульных некапитальных средств размещения. На эти цели предусмотрено финансирование в размере не менее 5 млрд рублей ежегодно.

— В качестве приоритетных определяются проекты, предусматривающие строительство вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов, — М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток, — говорится в сообщении.

На ПМЭФ рассказали о планах по классификации гостевых домов, санаторно-курортных учреждений, кемпингов и глэмпингов. Эти объекты будут рассматриваться как объекты без звезд. Реестр будет представлять собой базу данных, на основе которой создается веб-сервис, открытый для всех пользователей. Сервис позволит проверить, прошла ли гостиница процедуру классификации и соответствует ли заявленной категории.

Рената Валеева