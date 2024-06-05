Гостевые дома, кемпинги и глэмпинги могут начать классифицировать наравне с отелями

Фото: Максим Платонов

В преддверии Петербургского международного экономического форума руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал ТАСС о планах по классификации гостевых домов, санаторно-курортных учреждений, кемпингов и глэмпингов.

Эти объекты будут рассматриваться как объекты без звезд. Реестр будет представлять собой базу данных, на основе которой создается веб-сервис, открытый для всех пользователей. Сервис позволит проверить, прошла ли гостиница процедуру классификации и соответствует ли заявленной категории.

По словам Скрыпника, это необходимо для того, чтобы люди, отдыхающие в любом регионе России, получали заявленное качество обслуживания. В частности, он привел пример, когда туристы из дальних регионов приезжают в Сочи и обнаруживают, что отель не соответствует заявленным характеристикам.

Скрыпник подчеркнул, что Росаккредитация работает над тем, чтобы все результаты оценки отелей при присвоении им звезд были зафиксированы. Это позволит гарантировать соответствие качества услуг заявленным категориям.

Напомним, также в 2024 году российские отели и рестораны смогут получить около 100 сертификатов Muslim Friendly. Система сертификации подразумевает, что обладателям сертификата необходимо обеспечить особый сервис для гостей-мусульман.



Рената Валеева