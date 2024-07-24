В Татарстане за полгода зарегистрировали более 140 краж и угонов автомобилей и мотоциклов

Фото: Динар Фатыхов

За первые шесть месяцев 2024 года в республике зарегистрировали 148 случаев кражи и угона автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рефат Катипов.

Похищенные транспортные средства:

угон автомобилей — 21 единица;

угон мототехники — 10 единиц.

При этом раскрываемость преступлений данной категории составила более 52%. В суд направлено 11 уголовных дел, еще по 13 уголовным делам проводятся следственные действия.

Наибольшее количество подобного вида преступлений зафиксировано в Казани и Набережных Челнах. На долю двух крупных городов республики приходится почти 50% всех угнанных и похищенных автомобилей. Так, за первое полугодие текущего года в Казани зарегистрировано 32 факта кражи и угона, а в Набережных Челнах — 23 факта.

— Большинство краж происходит в городах — на них приходится около 80% всех зарегистрированных случаев, — рассказал Рефат Катипов.

Чаще всего угоняют автомобили отечественных производителей, а сами преступления преимущественно совершаются молодыми людьми. Все угнанные транспортные средства обнаружены и возвращены владельцам.

Анастасия Фартыгина